Гривня продовжила зміцнення на міжбанку
Середа, 7 листопада 2018, 12:20
7 листопада станом на 11:55 котирування гривні до долара на міжбанку встановилися на рівні 27,89 - 27,91 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,89 - 27,91 гривні;
Євро - 32,05 - 32,08 гривні;
Російський рубль - 0,4229 - 0,4235 гривні.
Нагадаємо, 6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні 27,93 - 27,95 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 7 листопада на рівні 27,95 гривні.
Економічна правда
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