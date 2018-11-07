Всі розділи
Укр / Рус

Гривня продовжила зміцнення на міжбанку

Середа, 7 листопада 2018, 12:20
 

7 листопада станом на 11:55 котирування гривні до долара на міжбанку встановилися на рівні  27,89 - 27,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,89 - 27,91 гривні;

Євро - 32,05 - 32,08 гривні;

Російський рубль - 0,4229 - 0,4235 гривні.

Нагадаємо, 6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні  27,93 - 27,95 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 7 листопада на рівні 27,95 гривні.

Економічна правда

міжбанк валюта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня різко зміцнилася вище психологічної позначки 6 листопада 2018, 17:20
Гривня стабільна на відкритті міжбанку 6 листопада 2018, 11:13
Гривня зміцнила свої позиції на міжбанку 5 листопада 2018, 18:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті