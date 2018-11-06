Гривня різко зміцнилася вище психологічної позначки

6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні 27,93 - 27,95 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,93 - 27,95 гривні;

Євро - 31,88 - 31,91 гривні;

Російський рубль - 0,4234 - 0,4240 гривні.

За даними видання, Національний банк вийшов на міжбанківські торги з пропозицією купівлі валюти і не дав гривні зміцнитися ще більше. НБУ поповнив резерви на 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 6 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:55 встановилися на рівні 27,96-27,98 гривні за долар.

5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,00 - 28,02 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 28,01 гривні.

Економічна правда