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Офіційний курс: долар опустився нижче 28 гривень

Середа, 7 листопада 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 7 листопада на рівні 27,95 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,94 гривні.

Нагадаємо, 6 листопада Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на рівні 28,01 гривні..

6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні  27,93 - 27,95 гривні за долар.

Економічна правда

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