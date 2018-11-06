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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Вівторок, 6 листопада 2018, 09:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 28,01 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,85 гривні.

Нагадаємо, НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,13 гривні.

5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні  28,00 - 28,02 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня

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