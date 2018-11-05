"Приватбанк" планує списати 80% кредитів фізосіб

Державний "Приватбанк" планує масштабну реструктуризацію кредитів фізичних осіб, а також малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє "Дзеркало Тижня".

Під реструктуризацію, яка за інформацією "Приватбанку", повинна початися в кінці листопада і триватиме орієнтовно 6-8 місяців, потраплять роздрібні кредити і позики малому і середньому бізнесу, видані до 19 грудня 2016 року, за винятком кредитів, виданих в зоні проведення ООС, Криму, кредитів військовослужбовцям, кредитів померлим, нерезидентам і пов'язаних з банком осіб.

Загалом, мова йде про реструктуризацію 294 тисяч кредитних угод, що стосуються позик від 5 до 300 тисяч гривень.

Загальний обсяг - 48,5 млрд грн, з яких балансова заборгованість - 12,3 млрд грн, а небалансова (пеня, штрафи і комісії) - 36,2 млрд грн.

Позичальникам будуть запропоновані 47 різних типів реструктуризації. Умови будуть залежати від обсягів і типу позики.

Аванс становитиме мінімум 15% від суми реструктуризації, ставка річних - 13-16% в гривні і 0,01% в доларах США і євро.

В результаті реструктуризації всі кредити в іноземній валюті будуть переведені в національну валюту. У більшості випадків позичальникам запропонують тільки повернути тіло позики та більшу частину відсотків без нарахованих штрафів, комісій та пені.

В цілому "Приватбанк" не розраховує, що зможе повернути весь обсяг заборгованості. За приблизними підрахунками банк планує повернути близько 3,5 млрд грн.

Сума прощеної заборгованості повинна становити близько 5,7 млрд грн. Решта коштів, тобто левова частка, будуть списані за рахунок сформованих резервів банку.

Але остаточне рішення про таке списання повинен приймати Мінфін, як акціонер "Приватбанку". І приймати його тільки після завершення процесу реструктуризації.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2018 року "Приватбанк" за розміром чистих активів обіймав 1-е місце (265,936 млрд грн) серед 83 діючих в країні банків.

Раніше повідомлялося, що "Приватбанк" сформував резерви по заборгованості десяти іноземних позичальників на суму майже 6 мільярдів гривень, яка виникла перед банком до націоналізації.

"Приватбанк" за підсумками січня-вересня 2018 року одержав 5,093 мільярдів гривень чистого прибутку, тоді як за аналогічний період 2017 року його чистий збиток становив 1,604 мільярдів гривень.