Приватбанк з початку року отримав понад 5 мільярдів прибутку

Приватбанк за підсумками січня-вересня 2018 року одержав 5,093 мільярдів гривень чистого прибутку, тоді як за аналогічний період 2017 року його чистий збиток становив 1,604 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані квартального фінансового звіту банку, оприлюдненого в системі розкриття НКЦПФР, передає "Інтерфакс-Україна".

Чистий процентний дохід банку за дев'ять місяців зріс в 2,6 рази порівняно з відповідним періодом минулого року - до 10,717 млрд гривень.

Крім того, банк збільшив комісійний дохід на 62,5% - до 14,788 млрд гривень.

Активи банку за дев'ять місяців зросли на 6,5% - до 271,332 млрд гривень, зокрема кредити і заборгованість клієнтів збільшилися на 24,9%, до 47,875 млрд гривень.

Статутний капітал до кінця вересня 2018 року зберігся на рівні 206,060 млрд гривень, власний капітал зріс на 4,9% - до 26,022 млрд гривень.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2018 року Приватбанк за розміром чистих активів посідав 1-е місце (265,936 млрд грн) серед 83 банків, що діяли в країні.

Раніше голова правління "Приватбанку" Петр Крумханзл розповів, що співробітникам банку піднімуть зарплати.

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