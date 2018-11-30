"ДТЕК Енерго" Ахметова отримала 3,4 мільярда гривень прибутку

"ДТЕК Енерго" січень-вересень 2018 року закінчило з чистим прибутком 3,395 млрд грн, зокрема в третьому кварталі компанія отримала чистий збиток 2,009 млрд гривень.

Про це повідомляється у звіті компанії.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в ДТЕК, зокрема, на фінансовий результат вплинуло зниження курсу гривні. Збиток за курсовими різницями за дев'ять місяців становив 0,6 млрд гривень.



Дохід "ДТЕК Енерго" в січні-вересні становив 119,812 млрд гривень, зокрема в третьому кварталі - 36,631 млрд гривень. Валовий прибуток за дев'ять місяців становив 14,424 млрд гривень, зокрема в третьому кварталі - 4,94 млрд гривень.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" в 2017 році отримало збиток 2,9 млрд гривень, а виручка за минулий рік становила 141,738 млрд гривень. Ключовий вплив на підсумковий фінансовий результат 2017 року мали втрати активів у зоні АТО.

Загальний збиток від списання та знецінення активів, а також перегляду зобов'язань становив 4,4 млрд гривень. Звітність за 2018 рік компанія готує без урахування цього чинника.

"ДТЕК Енерго" січень-червень 2018 року закінчило з чистим прибутком 5,404 млрд гривень, в тому числі у другому кварталі він становив 1,06 млрд гривень.

"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію та дистрибуцію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

Холдингу делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.