За оформлення 15 "євроблях" до бюджету перераховано 890 тисяч

З початку дії нових правил щодо ввезення автівок на іноземній реєстрації вже оформлено 15 таких транспортних засобів.

Про це повідомляється на сайті ДФС.

До бюджету перераховано 890 тисяч гривень, економія за рахунок пільгових ставок склала майже півмільйона гривень.

Зазначається, що з одного автомобіля сплачений добровільний внесок у 8500 гривень, сплата якого передбачається через порушення термінів перебування на митній території України.

ДФС повідомляє, що митний пост "Луцьк" Волинської митниці оформив у вільний обіг перший легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Thalia 2008 року виготовлення, на іноземній реєстрації, який рік знаходився в режимі "транзит".

Його власник з вересня 2017 року щодесять днів перетинав митний кордон України з Республікою Польща без жодного протоколу про порушення митних правил.

Без виїзду за межі України чоловік звернувся до брокерів за допомогою в оформленні митної декларації 27 листопада. Після її оформлення до держбюджету було сплачено майже 26,5 тис. гривень митних платежів.

За раніше діючими нормами законодавства власник не зміг би оформити цей автомобіль, оскільки він не відповідає екологічним стандартам ЄВРО – 5, зазначає ДФС.

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Читайте также: Сколько стоит растаможка авто по новому закону. Калькулятор

Экономическая правда