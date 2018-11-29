ДФС назвала суму збитків від блокування кордону "євробляхерами"

Через блокування пунктів пропуску Волинської, Закарпатської та Львівської митниць ДФС власниками транспортних засобів на іноземній реєстрації державний бюджет щодня в середньому втрачав близько 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті ДФС.

Левова доля втрат прийшлася на Львівську митницю – 30 млн гривень.

Якщо, наприклад, 20 листопада середньоденні відрахування від цих трьох митниць складали 189 млн гривень, то вже 27 листопада показник склав 145 млн гривень, зазначає ДФС.

"Євробляхи" блокували близько 10 пунктів пропуску на державному кордоні, що призвело до заторів та значно ускладнило перетин кордону учасниками міжнародного руху.

28 листопада роботу усіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону було нормалізовано.

Власники автомобілів на єврономерах протестували через набуття чинності нових законодавчих норм про легалізацію ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства авто з єврономерами.

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Економічна правда