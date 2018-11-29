Суд скасував рішення щодо підвищення антидемпінгових мит на добрива з Росії

Аграрії заявили, що введення заборонних мит і ембарго на імпорт російських азотних добрив завдасть непропорційно більших збитків українській економіці, ніж російській.

Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської Аграрної Ради.

27 листопада 2018 року шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження та визнав нечинним рішення судді Аблова Є.В. щодо збільшення антидемпінгових мит на Карбамід і КАС походженням з РФ, яке було прийнято на вимогу ПАТ "Азот", ПАТ "Концерн Стирол" та ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", що входять до групи компаній Ostсhem Дмитра Фірташа.

"Частково задовольнивши їх вимоги, Аблов на власний розсуд та без проведення відповідних судових експертиз встановив, що для визначення собівартості товару та антідемпінгової маржі необхідно приймати розрахунок не ціни на газ в Україні, а в Німеччині", - повідомляє ВАР.

Коментуючи дане рішення, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов заявив: "Ми з самого початку говорили про те, що введення заборонних мит і ембарго на імпорт російських азотних добрив не тільки незаконно і але безглуздо, тому що завдасть непропорційно більших збитків українській економіці, ніж російській".

"Так і вийшло, нашим хімічним підприємствам ми не допомогли, вони продовжують простоювати, а місце росіян на українському ринку займають постачальники з інших країн. При цьому національний споживач - українські аграрії страждають від вкрай високих цін - зараз ціни на добрива в Україні одні з найвищих в світі і перевищують ціни на них у конкуруючих з нами росіян на 20-50%", - стверджує Соколов.

"Ми раді, що нашу правоту тепер підтверджують суди. Однак, це тільки перший крок. Ми чекаємо результатів розгляду наших позовів і по самим рішенням МКМТ, які також були прийняті в незаконний спосіб і завдали істотної шкоди розвитку аграрної галузі", - додав він.

Нагадаємо, підприємства групи Ostchem у судовому порядку вимагали від Мінекономрозвитку провести повторний розрахунок та збільшити антидемпінгові мита на азотні добрива з РФ, які, відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.12.2016, були встановлені на рівні від 4,19% до 31,84% для різних виробників.

Указом Президента України 14 травня 2018 року було введено в дію відповідне рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти всіх російських постачальників мінеральних добрив за винятком підприємства Мінеральні добрива (Россошь), що належить Аркадію Ротенбергу, який виступив керівником будівництва Кримського мосту.

За даними агенції "Маркер", станом на 1 листопада перевищення ціни внутрішнього ринку (без ПДВ) над ціною FOB Чорне море по аміачній селітрі склало 104,80 дол./тона (55,01%), по карбаміду – 61,20 дол./тона (20,92%), по карбамідно-аміачній суміші – 21,80 дол./тона (9,81%). У той же час, скорочення споживання калійно-фосфорних добрив через їх дефіцит на ринку за результатами 9-ти місяців 2018 року склало понад 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Холдинг Ostсhem так і не погасив заборгованість перед українськими аграріями за оплачені ще у 2016-2017 роках, але не поставлені добрива. Це спростовує висновки Мінекономрозвитку про надійність національного виробника при постачанні товару і свідчить про нездатність забезпечити внутрішній ринок та потреби споживачів", - повідомляє ВАР.

На переконання ВАР, єдиним виходом з ситуації, що склалась, є забезпечення вітчизняних хімічних заводів власною сировинною базою. Зокрема, через будівництво заводів по виробництву мінеральних добрив з українського газового вугілля, або продаж на аукціонах ліцензій на видобування газу виключно для виробництва мінеральних добрив.

Як повідомлялося, у березні поточного року Україна підвищила мито на 29,25% на імпорт добрив. В цілому розмір тарифів для російської агрохімічної продукції становив 42,96%.

У 2017 році Мінекономрозвитку ввело санкції проти підприємств російської групи Єврохім і інших постачальників міндобрив на вимогу Військової прокуратури Генеральної прокуратури.

За даними відомства, кошти, сплачені так званими "ДНР" і "ЛНР" за "розмитнення" російських міндобрив, в подальшому використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань.

В кінці січня Мінфін США опублікував список росіян, по відношенню до яких уряд може ввести санкції. Серед них - Андрій Мельниченко, який контролює найбільшого російського виробника міндобрив компанію Єврохім.

В Україні реалізацією її продукції займається ДП Агроцентр ЄвроХім-Україна. Компанії належать три невеликих підприємства з виробництва змішаних добрив в Донецькій, Вінницькій і Тернопільській областях.

Серед українських виробників мінеральних добрив, на користь яких було прийнято відповідне рішення, група Ostchem Дмитра Фірташа. Групі належать Рівнеазот, черкаський Азот, Стирол (знаходиться на окупованій території Донецької області) і Сєвєродонецький Азот.

Економічна правда