Україна підвищила мита на імпорт добрив з Росії

26 березня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розширила дію антидемпінгових заходів на імпорт в Україну аміачної селітри походженням з Росії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку.

Відтепер, наголошують у МЕРТ, антидемпінгове мито для ПАТ "Дорогобуж" (входить в групу "Акрон", яку контролює російський бізнесмен В’ячеслав Кантор - ЕП) становитиме 29,25%, для інших експортерів та загалом для РФ - 42,96%.

Рішення Комісії набуває чинності з дня опублікування повідомлення про нього в "Урядовому кур’єрі".

"У рамках засідання Комісія розглянула матеріали щодо існуючої практики постачання мінеральних добрив в Україну з боку російських виробників та експортерів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, існуюча практика вказує на численні порушення в процесі підготовки здійснення імпорту в Україну, а також існування загрози подальшого обходження діючих антидемпінгових заходів щодо нітрату амонію з боку таких постачальників.

"Комісія також змінила опис товарів, до яких застосовуються вказані антидемпінгові заходи з метою недопущення обходу цих заходів з боку російських виробників та експортерів мінеральних добрив", - повідомляє прес-служба.

"За результатами розгляду матеріалів, було встановлено, що рівень застосовуваних остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з РФ є недостатнім для усунення демпінгу, який заподіює шкоду українським виробникам", - йдеться у повідомленні.

У МЕРТ також стверджують, що комісія "зважила позицію всіх зацікавлених сторін, зокрема українських виробників мінеральних добрив та агросектору, включаючи галузеві аграрні асоціації".

Як відомо, на цей час щодо імпорту товарів походженням з Росії діють 12 захисних торговельних заходів (10 антидемпінгових, 1 компенсаційний та 1 спеціальний).

Крім того, наразі проводиться три процедури розслідування щодо демпінгового імпорту міндобрив походженням з РФ (карбамідно-формальдегідна продукція, нітрат амонію, сірчана кислота та олеум). Більше про усі захисні торговельні заходи за посиланням.

Серед українських виробників мінеральних добрив, на користь яких було ухвалено відповідне рішення, група Ostchem олігарха Дмитра Фірташа, якій належать Рівнеазот, черкаський "Азот", "Стірол" та сєвєродонецький "Азот".

Також введення мит вигідно державному "Одеському припортовому заводу", який наразі працює за давальницькою схемою з "Всеукраїнською Енерго Компанією".

Економічна правда