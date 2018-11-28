Рахункова палата звинуватила "Нафтогаз" у саботажі аудиту

НАК "Нафтогаз України" не допускає представників Рахункової палати до перевірки компанії.

Про це під час засідання уряду у середу повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Рахунковою палатою було розпочато аудит "Нафтогазу", де нас не допустили до перевірки. Стаття 8 закону про Рахункову палату каже, що всі члени Рахункової палати повинні мати доступ до всіх баз, створених з державного бюджету", - сказав він.

Пацкан повідомив, що контрольна група Рахункової палати "без жодних перешкод відпрацювала з секретаріатом Кабінету міністрів та Міністерством економіки". Проблеми, з його слів, виникли в "Нафтогазі".

"Я особисто розмовляв з Коболєвим, нас завірили, що юристи відпрацюють процедуру як це повинно бути. Після того як юристи відпрацювали, нам було відмовлено в проведенні перевірки. Ми відреагували, склали акт на начальника юридичного департаменту. Станом на сьогодні у нас є завершення контрольного заходу", - додав він.

Після цього Пацкан звернувся до прем’єра Володимира Гройсмана та Кабінету міністрів з проханням врегулювати дане питання.

За словами Гройсмана, якщо буде потрібне окреме розпорядження уряду щодо відкриття інформації для Рахункової палати, це буде зроблено.

"Вчора я отримав вашого листа, підписав його. Якщо лист не буде діяти, то ми на наступному засіданні уряду будемо розглядати це питання", - підсумував Гройсман.

Економічна правда