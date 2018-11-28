"Нафтогаз" пояснив "саботаж" аудиту відсутністю повноважень у Рахункової палати

"Нафтогаз" заявив, що Рахункова палата не має повноважень для проведення аудиту ефективності компанії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Рахункова палата України не має законних підстав вимагати проведення на об’єктах Нафтогазу аудиту ефективності стану планування і своєчасності надходження дивідендів до державного бюджету. Вимога щодо проведення такого аудиту надійшла від Рахункової палати до компанії на початку жовтня", - наголошує "Нафтогаз".

У компанії повідомили, що надають усі необхідні для перевірок документи Державній аудиторській службі та Державній фіскальній службі, і зараз ними проводяться три перевірки.

У компанії посилаються на Закон України "Про Рахункову палату", згідно з яким "Нафтогаз" не належить до переліку об’єктів, до яких Рахункова палата може призначити аудит ефективності.

"Враховуючи ст.19 Конституції України, згідно з якою "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", а також те, що органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Нафтогаз вважає вимогу Рахункової палати щодо проведення аудиту такою, що не відповідає законодавству", - підкреслила компанія.

Нагадамо, раніше Рахункова палата звинуватила "Нафтогаз" у саботажі аудиту, заявивши, що компанія не допускає представників органу до перевірки.

Економічна правда