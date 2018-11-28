Міжбанк: гривня продовжує втрачати позиції

28 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:05 встановилися на рівні 28,27 - 28,3 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,27 - 28,3 гривні;

Євро - 31,89 - 31,93 гривні;

Російський рубль - 0,4189 - 0,4195 гривні.

На чорному ринку станом на 12:20 курс долара становив 28,42 - 28,62 гривні. Курс євро - 32,08 - 32,34.

Нагадаємо, 27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12-28,15 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 28 листопада на рівні 28,1 гривні.

Економічна правда