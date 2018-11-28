Воєнний стан не завадить процесу приватизації "Центренерго"

Введення воєнного стану ніяк не позначиться на процесах великої та малої приватизації, але в той же час інвестор братиме до уваги відповідний факт.

Про це написав у Facebook голова Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

"Всі аукціони з продажу об’єктів малої приватизації в системі Прозоро.Продажі відбудуться згідно з оголошеними датами. Конкурс по "Центренерго" має відбутися 13 грудня", - повідомив Трубаров.

"Наразі йде прийом заявок, після цього компанії мають внести гарантійний внесок, і лише після цього можемо говорити про кількість учасників конкурсу та їх назви", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на приватизацію "Центренерго" вже є п'ять претендентів, зокрема білоруське унітарне підприємство "Нафтобітумний завод".

Згідно з розпорядженням Кабміну, пакет складається з 289,2 млн акцій, що становить 78,2% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 375,9 млн гривень, його початкова ціна становить 5,9 млрд гривень.