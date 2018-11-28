ДФС назвала суму щоденних збитків від блокування кордону власниками "євроблях"

За підрахунком Львівської митниці ДФС, через блокування пунктів пропуску власниками "євроблях" у середньому за добу до держбюджету не надходить 30 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба ДФС.

25 листопада було заблоковано всі пункти пропуску на Львівщині. Станом на 26 листопада 2018 року розблокували три пункти пропуску, однак тільки для легкових автомобілів та автобусів.

Вантажні транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, заблоковані. Відтак вантажі не можуть бути доставлені до місць призначення, митне оформлення не здійснюється, митні платежі до державного бюджету не сплачуються.

Упродовж 26 листопада Львівська митниця ДФС перерахувала до держбюджету 85 млн гривень, тоді як раніше по понеділках ці платежі становили понад 120 млн гривень. На сьогодні прогнозують надходження до бюджету 35 млн грн., в той час як по вівторках в середньому перераховували 65 млн гривень.

"Керівництво Львівської митниці ДФС ще раз звертається до протестувальників із закликом розблокувати пункти пропуску, не перешкоджати іншим громадянам та суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у перетині кордону", - закликають митники.

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства авто з єврономерами.

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