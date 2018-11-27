Сума компенсації "Ощадбанку" від РФ щодня зростатиме на 97 тисяч доларів

За рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі, у разі невиконання Росією зобов’язання відшкодувати Ощадбанку майже 1,3 млрд дол збитків, завданих внаслідок анексії і окупації АР Крим, ця сума щодня збільшуватиметься приблизно на 97 тисяч доларів.

Про це повідомив голова Ощадбанку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

"~97 000 дол.США. Саме така сума з сьогоднішнього дня і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі у разі невиконання Російською Федерацією зобов’язання відшкодувати Ощадбанку майже 1,3 млрд дол збитків, завданих внаслідок анексії і окупації АР Крим", - написав він.

26 листопада арбітражний суд в Парижі прийняв рішення задовольнити вимогу про компенсацію збитків установи в зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.

Сума відшкодування складе 1,3 мільярда доларів плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Ощадбанк в липні 2015 направив офіційне письмове повідомлення уповноваженим представникам РФ про претензії, що випливають із незаконного поводження з інвестиціями банку в Криму в порушення численних положень угоди між урядами України і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка була підписана 27 листопада 1998 року, а також норм міжнародного права.

Оскільки РФ не надала відповіді на звернення Ощадбанку про врегулювання спору шляхом переговорів, банк скористався своїм правом використовувати інструменти міжнародного судового захисту відповідно до зазначеної угоди і подав повідомлення про арбітражний розгляд, яким офіційно почав арбітражний процес проти РФ.

Арбітражний розгляд почався в січні 2016 року, а слухання в Парижі - в березні 2017 року.

Москва заявила, що не визнає це рішення.