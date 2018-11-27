Всі розділи
Укр / Рус

Сума компенсації "Ощадбанку" від РФ щодня зростатиме на 97 тисяч доларів

Вівторок, 27 листопада 2018, 15:17

За рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі, у разі невиконання Росією зобов’язання відшкодувати Ощадбанку майже 1,3 млрд дол збитків, завданих внаслідок анексії і окупації АР Крим, ця сума щодня збільшуватиметься приблизно на 97 тисяч доларів.

Про це повідомив голова Ощадбанку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

"~97 000 дол.США. Саме така сума з сьогоднішнього дня і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі у разі невиконання Російською Федерацією зобов’язання відшкодувати Ощадбанку майже 1,3 млрд дол збитків, завданих внаслідок анексії і окупації АР Крим", - написав він.

26 листопада арбітражний суд в Парижі прийняв рішення задовольнити вимогу про компенсацію збитків установи в зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.

Сума відшкодування складе 1,3 мільярда доларів плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Ощадбанк в липні 2015 направив офіційне письмове повідомлення уповноваженим представникам РФ про претензії, що випливають із незаконного поводження з інвестиціями банку в Криму в порушення численних положень угоди між урядами України і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка була підписана 27 листопада 1998 року, а також норм міжнародного права.

Оскільки РФ не надала відповіді на звернення Ощадбанку про врегулювання спору шляхом переговорів, банк скористався своїм правом використовувати інструменти міжнародного судового захисту відповідно до зазначеної угоди і подав повідомлення про арбітражний розгляд, яким офіційно почав арбітражний процес проти РФ.

Арбітражний розгляд почався в січні 2016 року, а слухання в Парижі - в березні 2017 року.

Москва заявила, що не визнає це рішення.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ощадбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія не погоджується компенсувати Ощадбанку 1,3 мільярда доларів 27 листопада 2018, 10:19
Дружина Арбузова домоглася нарахування 3 тисяч доларів за заарештованим вкладом 26 листопада 2018, 18:56
Міжнародний арбітраж зобов'язав РФ виплатити Ощадбанку 1,3 мільярда доларів 26 листопада 2018, 16:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті