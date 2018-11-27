ВТБ пригрозив подати до міжнародного суду на Порошенка

Російський банк ВТБ, 60,9% активів якого належить російській державі, може подати позов до міжнародного суду на президента України Петра Порошенка через рішення Апеляційного суду Києва, яке "паралізувало роботу" дочірнього банку в Україні.

Про це йдеться в заяві банку, передає ZN.ua.

Банк додав, що він оскаржив рішення суду, але "розгляд скарг необгрунтовано затягується, а політична ангажованість українських судів робить їхні майбутні рішення щодо нас передбачуваними".

"На наш погляд, вердикти українських судів є нічим іншим, як узаконенням спроби рейдерського захоплення наших українських активів", - йдеться в заяві ВТБ банку.

ВТБ заявив, що буде прагнути до відшкодування витрат на придбання українського банку, який він купив у Порошенка в 2006 році.

"Хотіли б також нагадати Порошенко, що ВТБ (Україна) був побудований на базі банку "Мрія", яким він володів, і який Група ВТБ придбала у нього в 2006 році. Група ВТБ залишає за собою право звернутися в міжнародний суд за стягненням з Порошенком суми коштів, витрачених на покупку банку", - говориться в заяві банку.

Київський апеляційний суд 19 листопада частково задовольнив скаргу "ВТБ Банку" і скасував постанову приватного виконавця про заборону даного банку проводити ліквідацію або реорганізацію юридичної особи.

Нагадаємо, 5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Києва наклав арешт на акції дочірніх підприємств "ВТБ", "Промінвестбанку" та "Сбербанку". Позивачами виступили близько 18 українських компаній і колишній керівник націоналізованого "Приватбанку" Олександр Дубілет, які заявили про втрату своїх активів в Криму після окупації Росією.

Банки одразу подали касаційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій.

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