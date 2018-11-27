Долар на міжбанку піднявся вище 28 гривень

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,09 - 28,12 гривні;

Євро - 31,78 - 31,81 гривні;

Російський рубль - 0,4208 - 0,4215 гривні.

На чорному ринку долар зріс ще більше. Станом на 11:20 його курс становив 28,24 - 28,95.

Курс євро на чорному ринку - 32,07 - 32,85.

Нагадаємо, 26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,91 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 27,89 гривні.

Економічна правда