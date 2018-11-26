Гривня на міжбанку продовжила падіння

26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,88 - 27,91 гривні;

Євро - 31,65 - 31,68 гривні;

Російський рубль - 0,4163 - 0,4170 гривні.

Нагадаємо, на закритті міжбанку в п’ятницю гривня торгувалася на рівні 27,74 - 27,76 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановившийого на 26 листопада на рівні 27,79 гривні.

26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86-27,93 гривні за долар.

Економічна правда