Гривня втрачає позиції на відкритті міжбанку

26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86-27,93 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,86-27,93 гривні;

Євро - 31,69-31,76 гривні;

Російський рубль - 0,4189-0,4202 гривні.

Нагадаємо, на закритті міжбанку в п’ятницю гривня торгувалася на рівні 27,74 - 27,76 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 27,79 гривні.

Економічна правда