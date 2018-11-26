Гривня втрачає позиції на відкритті міжбанку
Понеділок, 26 листопада 2018, 12:24
26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86-27,93 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,86-27,93 гривні;
Євро - 31,69-31,76 гривні;
Російський рубль - 0,4189-0,4202 гривні.
Нагадаємо, на закритті міжбанку в п’ятницю гривня торгувалася на рівні 27,74 - 27,76 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 27,79 гривні.
Економічна правда
powered by lun.ua