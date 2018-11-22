Всі розділи
Укр / Рус

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет у другому читанні

Четвер, 22 листопада 2018, 09:00

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у четвер, повідомляє Укрінформ.

"Рекомендувати Верховній Раді доопрацьований законопроект за реєстраційним № 9000 за результатами розгляду ухвалити у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням наведених у листі-поданні пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України", - йдеться у рішенні комітету.

Водночас профільний комітет підтримав і законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Читайте також Бюджет без гарантій. Що Верховна Рада ухвалила в першому читанні

Українська правда

бюджет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Єврокомісія відхилила проект держбюджету Італії 21 листопада 2018, 18:10
Рада ЄС і Європарламент не домовилися щодо бюджету на 2019 рік 20 листопада 2018, 12:20
Готовий до другого читання проект бюджету-2019 вже внесли у Раду 19 листопада 2018, 20:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті