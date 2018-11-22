Транш МВФ у 2 мільярди доларів очікується відразу після ухвалення держбюджету

Транш Міжнародного валютного фонду Україні в сумі близько 2 мільярдів доларів очікується відразу після ухвалення і підписання державного бюджету на 2019 рік.

Про це заявила журналістам у кулуарах парламенту в четвер, 22 листопада, представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко, передає Укрінформ.

"Очікується близько 2 млрд. Я думаю, що як тільки бюджет буде проголосований і підписаний, МВФ уже говорив про це неодноразово, затримки з фінансуванням із виділенням траншу Україні не буде", - сказала Луценко.

Міжнародний валютний фонд і влада України 19 жовтня досягли домовленості на рівні спеціалістів Фонду по новій програмі у форматі stand-by в розмірі 3,9 млрд доларів.

Раніше у МВФ припустили, що Україна отримає транш за новою програмою до кінця року.

Нагадаємо, Верховна Рада працюватиме на вечірньому пленарному засіданні в четвер до прийняття державного бюджету на 2019 рік. За це рішення з третьої спроби проголосували 226 нардепів.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

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