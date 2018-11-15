МВФ припускає, що Україна отримає транш за новою програмою до кінця року

Виконавча рада МВФ планує зібратися для прийняття рішення про запуск нової програми stand-by для України та, фактично, виділення першого траншу до кінця року.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, передає Укрінформ.

"Наразі ми очікуємо, що засідання Виконавчої ради (Фонду – ЕП) відбудеться пізніше цього року, після імплементації (українською стороною – ЕП) попередніх дій, які дозволять затвердити в парламенті бюджет на 2019 рік та збільшити тарифи на опалення відповідно до досягнутої угоди", - зауважив представник МВФ.

Він також звернув увагу, що минулого тижня Київ відвідала група експертів Фонду для проведення консультацій з українським урядом у контексті нової програми stand-by.

Відповідаючи на запитання, чи існують якісь інші умови для отримання Україною першого траншу, Райс зазначив, що з моменту оприлюднення заяви про досягнення угоди, змін не відбулося. Зокрема, за його словами, йдеться саме про затвердження держбюджету та підвищення тарифів на газ з урахуванням ринкових змін та з одночасним субсидіюванням населення з низькими доходами.

Нагадаємо, МВФ назвав недостатнім зростання економіки України.

Економічна правда