SkyUp оголосила нові міжнародні рейси

Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на регулярні рейси за новими міжнародними напрямками, які почнуть виконуватися влітку 2019 року.

Про це повідомляє ЦТС.

У травні-червні стартують перельоти за наступними напрямками з Києва: Батумі, Ларнака, Ріміні, Неаполь, Сицилія (Катанья), Аліканте, Тенеріфе.

В даний момент вартість квитків на більшість рейсів стартує від 1527 гривень.

Ціна квитка на найтриваліший рейс - Київ-Тенеріфе - зараз починається від 5164 гривень.

Нагадаємо, SkyUp також запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.

Наразі SkyUp виконує чартерні рейси в інтересах туроператора Join UP!

Зараз флот лоукоста складається з двох Boeing 737-800 і одного Boeing-737-700. До кінця року авіаперевізник має намір розширити свій парк за рахунок ще одного Boeing 737-800 і одного Boeing 737-700.

22 жовтня SkyUp запустила продаж квитків по лоу-кост концепції на рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону, які почнуть виконуватися з грудня 2018 року.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

Раніше SkyUp виконувала тільки чартерні рейси. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

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