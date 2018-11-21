Енергокомпанії закликали нардепів продовжити пільги на імпорт електромобілів

НЕК "Укренерго", ПрАТ "Укргідроенерго", ТОВ "ДТЕК", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "Центренерго", а також голови Асоціації сонячної енергетики України та Української вітроенергетичної асоціації закликали народних депутатів продовжити пільги на імпорт електромобілів.

Про говориться у повідомленні "Укренерго", яка ініціювала спільний лист-звернення, передає "Інтерфакс-Україна".

"Приводом для звернення став той факт, що 31 грудня 2018 року завершується термін дії тимчасового звільнення від сплати ПДВ та акцизу імпорту електромобілів. Водночас Верховна Рада не підтримала зміни до законопроектів №№8487 і 8488 про продовження цих пільг в 2019 році" , - заявила "Укренерго".

Як наголошується в документі, весь світ рухається в напрямі декарбонізації, енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії, а електромобілі є невід'ємною частиною цього тренду. Їхня наявність не лише вирішує екологічні проблеми та дає змогу скоротити кількість шкідливих викидів, але також сприяє появі принципово нових можливостей розвитку енергосистеми.

Крім того, велика кількість електромобілів сама по собі є "вікном" можливостей для української енергетики. "Українське енергоспівтовариство солідарне в тому, що тимчасове звільнення від ПДВ та акцизного податку на ввезення до країни електромобілів не лише стимулюватиме зростання продажів електрокарів, це - сигнал, що ми є частиною цивілізованого світу і готові до нових технологічних, соціальних та екологічних викликів", - наголошують автори листа.

За їхніми даними, останніми роками в усьому світі спостерігається тенденція зростання попиту на автомобілі з електродвигуном. В Європі їх уже більше ніж 1 млн, а до кінця 2018 року, за прогнозами, ця кількість зросте ще на 350 тис.

"Електротранспорт став об'єктом підвищеної уваги парламентів та урядів розвинених країн. Європейські держави активно стимулюють зростання сегмента електромобілів за допомогою податкових пільг, щоб створювати нові можливості розвитку інфраструктури зарядних станцій і розвитку енергосистеми", - резюмується в документі.

Нагадаємо, раніше було названо найбільш популярні електрокари в Україні.