Електромобілі в Україні знову обкладаються акцизом

Законопроектом, який знижує акцизи на розмитнення автомобілів, вводиться акцизний податок на ввезення електромобілів.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на ElectroCars.

Крім зміни розміру акцизу і алгоритму формування податку на бензинові та дизельні авто, закон передбачає введення акцизів на ввезення електромобілів з-за кордону.

У минулому році парламент скасував їх до 1 січня 2019 року. Тепер акциз становитиме 1 євро за 1 кВт ємності акумулятора. Це означає, наприклад, що акциз на електромобілі Tesla становитиме 100 євро, на Nissan Leaf - 35-40 євро.

Нагадаємо, в кінці року перестає діяти закон, який скасовував ПДВ для ввезення машин з електричною силовою установкою. Якщо Верховна Рада не продовжить його дію, це значно вплине на вартість електромобілів. Ціни на них зростуть мінімум на 20%.

Напередодні Верховна Рада проголосувала за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів та встановлює терміни щодо пільгово розмитнення автомобілів.

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