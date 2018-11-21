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АМКУ знову переніс розгляд справи про монополізм ДТЕК Ахметова

Середа, 21 листопада 2018, 09:12

Антимонопольний комітет України (АМКУ) переніс на 18 грудня розгляд справи, порушеної за ознаками порушення "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Східенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомили в прес-службі комітету, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розгляд справи триває. Наступне засідання у нього призначено на 18 грудня", - заявили в АМКУ.

Відзначається, що засідання перенесено в зв'язку з необхідністю вивчити нові матеріали.

У засіданні взяли участь представники позивачів у справі - НКРЕКП і НЕК "Укренерго".

Нове засідання було вже відкритим. Глава АМКУ Юрій Терентьєв попередив, що комітет наполягає на участі позивачів у процесі, але в разі їх неявки питання може бути розглянуто і без них.

Як повідомлялося, спочатку заплановане на 6 листопада засідання, яке мало відбутися в закритому режимі, було перенесено через неявку позивачів на 20 листопада.

АМКУ ще в 2015 році почав розгляд з питання про монопольне становище енергохолдингу "ДТЕК" на ринку електроенергії. За словами Терентьева, комітет не розглядає теплову генерацію як окремий ринок, однак це не перешкоджає відкриттю справи.

У свою чергу, в прес-службі ДТЕК заявили, що холдинг не є монополістом і сподівається на об'єктивне і прозоре розслідування ситуації на ринку електроенергії.

Раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Економічній правді розповів, що АМКУ офіційно повідомив ДТЕК про намір закрити трирічне розслідування проти групи.

АМКУ ДТЕК

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