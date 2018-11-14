АМКУ готовий розглянути питання про монополію ДТЕК Ахметова навіть без участі позивачів

Антимонопольний комітет України допускає можливість розгляду справи щодо ознак порушення "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Східенерго" законодавства про захист економічної конкуренції без участі позивачів.

Про це повідомив глава відомства Юрій Терентьєв агентству "Інтерфакс-Україна".

"Розгляд справи в принципі може відбуватися без присутності позивачів, оскільки АМКУ не захищає інтереси НКРЕКП або "Укренерго" ... Якщо зазначені суб'єкти з якихось поважних причин не зможуть взяти участь у справі, ми ці поважні причини візьмемо до уваги. Але якщо будемо бачити, що засідання ігноруються і це заважає комітету виконувати свої функції, тоді будемо приймати рішення, виходячи з обставин ", - сказав Терентьєв.

При цьому він уточнив, що АМКУ наполягає на участі позивачів у процесі.

Нагадаємо, 6 листопада розгляд справи про монопольне становище на ринку електроенергії компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова було перенесено на 20 листопада.

НКРЕКП, яка в червні 2015 року була заявником у цій справі, на засідання свого представника не направила. Представник "Укренерго", яка також була заявником у справі, прийшов на засідання без довіреності, і, не маючи повноважень, був присутній у режимі вільного слухача.

АМКУ почав розслідування у вересні 2015 року.