У Борисполі можуть запустити безпілотний електробус

Термінали D і F аеропорту Бориспіль можуть з'єднати електробуси з автопілотом.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

"З весни 2019 рік заробить термінал F аеропорту Бориспіль, вони його розконсервовують. І те, що ми хочемо ще зробити (з Павлом Рябікина вже проговорили) - запустити або електробус між терміналом F і терміналом D, або, взагалі, подумати про самоврядні автомобілі, щоб у аеропорту була якась своя родзинка ", - повідомив Омелян.

Але він уточнив, що це поки дуже сміливі плани.

"Вони більш реальні, ніж Hyperloop, але все ще сміливі", - пожартував міністр.

Омелян додав, що з'єднати термінали автономним поїздом буде набагато дорожче, ніж таким же автобусом. І теоретично, цей варіант з'єднання терміналів можна було б спробувати реалізувати.

"Електробус, точно - так. Чи буде він самоврядним - ще під питанням", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" показала фото нового дизельного поїзда, який буде курсувати маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт. Загалом таких рейкових автобусів буде п’ять, чотири з них возитимуть пасажирів, один буде у резерві.

Попередня вартість проїзду - 80 гривень. Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

Будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде завершено до 1 грудня.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський", через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

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