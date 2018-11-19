Готовий до другого читання проект бюджету-2019 вже внесли у Раду

Законопроект №9000 про державний бюджет України на 2019 рік, доопрацьований до другого читання, вже внесли до Верховної Ради.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Доопрацьований до другого читання проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" є збалансованим і направлений на вирішення ряду першочергових та нагальних питань", йдеться у пояснювальній записці.

Законопроект визначає доходи держбюджету-2019 у сумі 1.008.375.099,7 тис. гривень, видатки - у сумі 1.094.368.288,1 тис. гривень.

Згідно з інформацією на сайті ВР, законопроект передано на розгляд керівництву парламенту та в тираж. Документ також направлено на розгляд Комітету ВР.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про Державний бюджет на 2019 рік.

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Економічна правда