Опитування про скасування мораторію на землю виявилося маніпулятивним

Дослідження компанії GfK на замовлення програми Світового банку "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні" виявило, що частка українців, які підтримують скасування мораторію на землю, значно менша, ніж за даними оприлюдненого раніше дослідження.

Про це повідомив Денис Нізалов, керівник програми, консультант Світового Банку з земельних питань.

Так, 44,7% опитаних не підтримують чи скоріше не підтримують скасування мораторію, що суттєво відрізняється від оприлюднених днями 70%.

19,9% опитаних громадян підтримують чи скоріше підтримують скасування мораторію, 35,3% не визначилися із відповіддю.

Нізалов зазначив, що результат соціологічних досліджень залежить від того, як сформульоване запитання.

"Саме формат запитань може стати найбільш маніпулятивним інструментом у будь-якому дослідженні. Зокрема, можна запитати: "Чи підтримуєте ви скасування мораторію на купівлю-продаж землі та запровадження ринку землі?". Тоді для більшості громадян, для яких слово "ринок" асоціюється з торговельними наметами на базарі, відповідають так, як зазначено у цифрах вище. Якщо ж запитати у громадян про суть ситуації, про їхні особисті права щодо купівлі та продажу землі після скасування мораторію, то результати будуть дещо інші", - написав Нізалов.

Так, у жовтні 2018 року 21,6% респондентів схвально ставилися до права купувати і продавати сільськогосподарську землю, 40,3% були проти такого права, а 38,1% не могли визначитися з відповіддю.

Читайте матеріал повністю: Як не перетворити опитування про землю на інструмент передвиборної агітації

Нагадаємо, мораторій на продаж землі введений в Україні в 2001 році. Передбачалося, що він буде діяти до прийняття нового Земельного кодексу, однак парламент постійно подовжував його дію.

Востаннє мораторій на продаж землі продовжили в грудні 2017 року до 1 січня 2019 року.

Відзначимо, що мораторій дозволяє власнику паю здавати його в оренду або передавати у спадок, але забороняє офіційно продавати земельну ділянку або передавати пай в заставу.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.

Раніше ЕП повідомляла, що на Львівщині подали до суду через мораторій на продаж землі.

Нагадаємо, 22 серпня вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.

Раніше повідомлялося, що близько 6,5 тисячі українців після смерті віддали безкоштовно державі землю.

Нагадаємо, за скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі