Акції Apple обвалилися

Капіталізація компанії Apple впала нижче 1 трильйона доларів через поганий прогноз продажів в 4 кварталі.

Про це пише Reuters.

Apple Inc попередила, що продажі в святковому кварталі, ймовірно, не виправдають очікувань Уолл-стріт, що голова компанії Тім Кук пояснив слабкістю на ринках, що розвиваються, і валютними витратами.

Прогноз найдорожчої в світі технологічної компанії призвів до падіння акцій Apple на 7 відсотків, позбавивши компанію приблизно 70 мільярдів доларів ринкової капіталізації, яка опустилася нижче 1 трильйона доларів.

Прогноз також може посилити неспокій інвесторів щодо технологічних компаній, акції яких зазнали розпродажу через результати Amazon і Alphabet, які не виправдали очікування.

Apple очікує отримати виручку в діапазоні від 89 мільярдів доларів до 93 мільярдів доларів в першому фінансовому кварталі, який завершиться в грудні, при цьому середнє значення - 91 мільярд доларів - не дотягнуло до прогнозу Уолл-стріт на рівні 93 мільярдів доларів, показали дані IBES від Refinitiv.

Кук сказав, що Apple "спостерігає слабкі макроекономічні показники на ряді ринків, що розвиваються".

Пізніше він сказав інвесторам в ході телефонної конференції, що в число слабких ринків входять Бразилія, Індія, Росія і Туреччина.

Нагадаємо, Apple відзвітувала про рекордну квартальну виручку та вирішила більше не розкривати продажі пристроїв.

12 вересня компанія презентувала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max та новий Apple Watch.

Детальніше про нові смартфони читайте у статті: Нові iPhone X: швидші за комп’ютери, розумніші за людей

30 жовтня компанія презентувала новий ноутбук Macbook Air, планшет iPad Pro і настільний міні-комп'ютер Mac Mini.