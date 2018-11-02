Apple відзвітувала про рекордну виручку і відмовилася розкривати продажі пристроїв

Apple відзвітувала про рекордну квартальну виручку та вирішила більше не розкривати продажі пристроїв.

Про це йдеться в звіті компанії, який вона опублікувала за підсумками четвертого кварталу 2018 фінансового року.

Виручка за квартал становила 62,9 млрд доларів, що на 20% більше, ніж в четвертому кварталі 2017 фінансового року.

За підсумками 12 місяців виручка становила 265,6 млрд доларів проти 229,2 млрд доларів роком раніше.

Чистий прибуток виріс з 10,7 млрд доларів в 4 кварталі 2017 до 14,1 млрд в 2018 році.

Показники виручки і прибутку в компанії назвали рекордними.

У четвертому кварталі Apple продала 46,9 млн смартфонів. Це на 200 тисяч більше, ніж в четвертому кварталі 2017 року. Середня вартість проданого iPhone - 793 долара. Продажі смартфонів збільшилися на 29% і забезпечили компанії 37,2 млрд доларів виручки.

Продажі iPad впали на 6% за кількістю і на 15% за прибутком - в четвертому кварталі було продано майже 9,7 млн ​​планшетів на 4,1 млрд доларів.

Продажі Mac скоротилися на 2% за кількістю, але збільшилися на 3% за прибутком - до 7,4 млрд доларів.

Доходи від сервісів, включаючи підписку на Apple Music, виросли на 17% і наблизилися до рекордних 10 млрд доларів.

За прогнозами компанії, в першому кварталі 2019 фінансового року продажі становитимуть від 89 млрд до 93 млрд доларів.

У той же час, за даними WSJ, фінансовий директор Apple Лука Маестро заявив, що з наступного кварталу компанія припиняє розкривати показники продажів. Його підтримав глава Apple Тім Кук.

"Це нагадує похід в магазин, коли ви підходите з візком на касу, а касир запитує:" Скільки у вас одиниць продуктів? ". Немає особливого значення в тому, скільки ви набрали, це не впливає на загальну вартість кошика", - зазначив Кук.

Після цієї заяви акції Apple впали на 6,5%, до 207,81 долара.

Нагадаємо, 12 вересня компанія презентувала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max та новий Apple Watch.

Детальніше про нові смартфони читайте у статті: Нові iPhone X: швидші за комп’ютери, розумніші за людей

30 жовтня компанія презентувала новий ноутбук Macbook Air, планшет iPad Pro і настільний міні-комп'ютер Mac Mini.

Економічна правда