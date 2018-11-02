Власник Rozetka: Під час обшуку моїй дружині погрожували зарядженим пістолетом

Засновник і один з власників Rozetka.ua Владислав Чечоткін розповів, як за часів Віктора Януковича податкова міліція вимагала у нього гроші.

Про це він повідомив у інтерв'ю "Економічній правді".

Чечоткін розповів, що у нього вимагали 1 млн доларів готівкою, потім збільшили суму в шість разів і заблокували роботу компанії, розтягнувши процедуру обшуку на 31 день, але в підсумку відступили.

"Коли тебе обшукують, ти не можеш дзвонити по телефону. Виходити в туалет можна тільки з дозволу слідчого. Ти не можеш зайти, вийти, спати, їсти. Ти не можеш робити нічого. Вони, звичайно, їли, спали, ср#ли, вибачте, будь ласка. Вони крали телефони на моєму складі, грали в покер", - розповів він.

"Вони діставали їх з коробок і виносили. Коробки не могли винести", - Чечоткін стверджує, що телефонів вкрали на 80 тисяч доларів.

За його словами, через обшуки зірвалася велика угода з південноафриканськими партнерами.

Його дружина була присутня як партнер по бізнесу.

"Їй погрожували, направляли в її сторону заряджений пістолет, вимагали, щоб вона негайно покинула приміщення", - розповів бізнесмен.

"Коли у неї здавали нерви, вона кричала, що вони тварі і покидьки. Це теж є на відео. Потім ці тварюки зрозуміли, що їх записують. Спочатку вони почали якісь відеокамери" вирубувати ", потихеньку бити і красти", - расказал він.

Він також заявив, що керівник податкової міліції, співробітники якої вимагали у нього гроші за часів Віктора Януковича, зараз успішно веде бізнес. Йдеться про Андрія Головача, який володіє комплексом Arena Entertainment.

Читайте повністю інтерв'ю - Власник "Розетки" Владислав Чечоткін: "Менти" крали телефони на моєму складі і грали там в покер

Економічна правда