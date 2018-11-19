В аеропорті "Бориспіль" над залізничними платформами спорудили навіс

Станція "Бориспіль-аеропорт", яка буде приймати рейкобуси, що прибувають з Центрального залізничного вокзалу Києва, вже практично готова до запуску в експлуатацію.

Про це, як пише ЦТС, свідчить фотографія, яку розмістив на своїй сторінці в Facebook Іван Лях, керівник правового департаменту в ДТЕК ВДЕ.

Як зазначає видання, судячи з фотографії, роботи з накриття переходу між залізничною станцією і терміналом D все ще ведуться - на фото праворуч видно арки майбутнього переходу.

Нагадаємо, новий швидкісний експрес, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", назвуть Kyiv Boryspil Express.

Як повідомлялося, на вибір пасажирам надали такі назви: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аерошатл, Либідь.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" показала фото нового дизельного поїзда, який буде курсувати маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт. Загалом таких рейкових автобусів буде п’ять, чотири з них возитимуть пасажирів, один буде у резерві.

Попередня вартість проїзду - 80 гривень. Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

Будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде завершено до 1 грудня.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський", через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

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