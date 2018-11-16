В Україні ініціювали звуження крайньої лівої смуги на трасах

Мінрегіон ініціював внесення змін до державних будівельних норм, одна з поправок стосуватиметься звуження крайньої лівої смуги.

Про це повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе, передає прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

"Зараз на трасах передбачається єдина ширина смуг руху 3,75 метрів та зупинкова смуга у 2,5 метри, що є небезпечною шириною для зупинки, наприклад, вантажного автомобіля. Тому тепер при будівництві трас плануємо передбачити обов’язкове звуження крайньої лівої смуги для швидкісного руху легкового транспорту та розширення зупинкової смуги. Це унеможливить перевищення дозволеної швидкості на дорогах та сприятиме підвищенню безпеки руху", - йдеться в повідомленні.

У разі прийняття нових ДБН, ширина крайньої лівої смуги буде звужена до 3,5 метра, а зупиночну смуга на дорогах першої-другої категорії - розширена до 3 метрів.

Такі норми стануть обов'язковими для нових доріг, а для існуючих - якщо це буде можливо.

Проект змін до будівельних норм по дорогах загального користування розробляє ДП "ДерждорНДІ".

Нагадаємо, з 1 вересня вступили в силу нові Державні будівельні норми щодо мінімально допустимої ширини смуги руху.

Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.

За інформацією Укравтодору, щорічно в Україні скоюється до 180 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких гине до 5 тисяч осіб та травмуються близько 30 тисяч. До 80% таких пригод стається в населених пунктах.

Основними причинами таких пригод є порушення водіями швидкісного режиму, що призводить до зіткнень та наїзду на пішоходів.

В "Укрдорінвесті" кажуть, що звуження смуг доріг в містах призведе до зниження швидкісного режиму і забезпечить підвищену безпеку руху всім учасникам.

Нагадаємо, Мінрегіонбуд пропонує обладнати швидкісні траси різнорівневими розв'язками та перестати будувати ліві повороти.

Економічна правда