У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після скасування "Роттердам+"

Максим Тимченко фото Дмитра Рясного

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко розповів, що буде з ціною на вугілля після того, як з'являться прямі договори і відпаде потреба у формулі "Роттердам+".

Про це він заявив в інтерв'ю Економічній правді.

"Вона буде на рівні імпортного паритету. У 2015 році вугілля на біржі коштувало 36-40 дол, зараз - близько 100 дол. Тобто ціна виросла в два з гаком рази. Завтра ми можемо умовно очікувати, що вона зі 100 дол повернеться до 40 дол, і тоді ціна в Україні теж повинна буде повернутися до цього рівня", - заявив Тимченко.

Також він порівняв ціну на вугілля в Україні і на майданчику Роттердама.

"Сьогоднішня регульована ціна у нас - 2 535 грн за тонну. У жовтні ціна на вугілля в Роттердамі з урахуванням доставки в Україну була близько 3 тис грн за тонну", - сказав гендиректор ДТЕК.

У Тимченка немає відчуття, що розслідування Національного антикорупційного бюро по "Роттердаму" сходить нанівець.

"Ні, але моє величезне бажання, щоб це розслідування завершилося, щоб НАБУ поставило крапку. Сьогодні до НАБУ один з найвищих кредитів довіри в суспільстві. Якщо НАБУ незалежно, об'єктивно, професійно проведе розслідування і поставить крапку, виграємо, перш за все, ми", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Глава ДТЕК Максим Тимченко: Нам не потрібен ніякий "Роттердам+"

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%.

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"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію і дистрибуцію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

Економічна правда