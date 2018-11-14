Гривня на міжбанку трохи зміцнилася

14 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,83 - 27,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,83 - 27,85 гривні;

Євро - 31,39 - 31,41 гривні;

Російський рубль - 0,4098 - 0,4105 гривні.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 листопада на рівні 27,91 гривні.

Економічна правда