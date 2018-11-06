Засідання АМКУ щодо монополізму "ДТЕК" Ахметова зірвано

Антимонопольний комітет переніс розгляд справи щодо монопольного становища на ринку електроенергії компанії "ДТЕК" олігарха Ріната Ахметова на 20 листопада.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, НКРЕКП, який у червні 2015 року був заявником по цій справі, на засідання свого представника не направив.

"Представник Укренерго, який у червні 2015 року також був заявником по справі, на засідання прийшов, але не мав відповідних повноважень згідно статуту та не мав відповідної довіреності (був у режимі вільного слухача)", - заявив Герус.

В свою чергу журналіст Юрій Ніколов повідомив, що представник "ДТЕК Дніпроенерго" під час засідання клопотав про нерозголошення конфіденційної інформації, а тому просив проводити слухання в закритому від преси режимі.

"А якщо у відкритому режимі – то щоб було забезпечено нерозголошення конфіденційної інформації", - додав Ніколов.

Перший заступник голови АМКУ Марія Ніжнік запропонувала відкритий режим, а при розгляді моментів з конфіденційною інформацією – переходити в частково закритий режим.

Також Ніжнік запропонувала відкласти розгляд справи на 20 листопада через відсутність представників заявників.

Комітет одноголосно проголосував за перенесення розгляду цього питання на 20 листопада - у режимі відкритого засідання.

Нагадаємо, у вересні 2015 року АМКУ розпочав розслідування зловживань монопольним становищем на енергетичному ринку групою компаній "ДТЕК", що належать Рінату Ахметову.

Розслідування було розпочато після отримання відповідної скарги від Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Економічна правда