Екс-міністр Пивоварський може очолити WOG

Андрій Пивоварський

Екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський став радником т. в. о. генерального директора компанії WOG Михайла Романіва.

Про це "Економічній правді" стало відомо від поінформованих джерел.

За даними ЕП, Романів був призначений на свою посаду в терміновому порядку через несподіване звільнення попереднього керівника – Сергія Корецького.

Наразі WOG займається пошуком кандидата для призначення на посаду CEO на постійній основі.

За словами співрозмовника ЕП, не виключено, що з посади радника Пивоварський пересяде в крісло генерального директора.

ЕП звернулася за коментарем до Пивоварського та прес-служби WOG, але відповіді поки не отримала.

Як повідомляла ЕП, Корецький звільнився 29 жовтня, заявивши про намір зайнятися власними проектами.

Нагадаємо, у 2016 році мультиміліонер і екс-голова АП Борис Ложкін і Пивоварський заснували консалтингову компанію Самаан Капітал. У 2017 компанія придбала активи в Німеччині. У травні 2018 року Пивоварський перестав бути керівником компанії.

Більш детально про те, що зараз відбувається у WOG, читайте у матеріалі Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи "Континіум" може перейти до Фірташа

Економічна правда