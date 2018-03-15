Ложкін та Пивоварський розвивають бізнес в Німеччині - ЗМІ

Колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін і екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський мають бізнес в Німеччині.

Про це пише DW.

Після відходу з Адміністрації президента Ложкін в серпні 2016 року був призначений секретарем Національної інвестиційної ради.

Соратник і давній бізнес-партнер президента обіцяв протягом 2017 року залучити в Україну до 5 млрд доларів інвестицій.

Але за рік рада на чолі з Ложкіним жодного разу так і не зібралася, відзначає видання.

При цьому власні інвестиційні плани його глави активно втілювалися відразу після його звільнення з Адміністрації президента.

"31 серпня на Кіпрі була зареєстрована компанія Ensitar Limited. І хоча бенефіціаром цієї компанії Ложкін офіційно став лише в березні 2017 року, створювалася вона його довіреною особою саме для Ложкіна. Ця фірма, як з'ясувалося, створена для іноземних інвестицій", - наголошується в матеріалі .

Ще у 2016 році Борис Ложкін і колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заснували компанію Самаан Капітал.

Саме на базі цієї української фірми Ложкін і Пивоварський розвивають інвестиційну компанію.

"На чолі інвестиційної ради екс-глава Адміністрації президента з першого дня активно шукав партнерів за кордоном. Але не для залучення інвестицій в українську економіку, а для вкладення власних грошей в країнах ЄС", - повідомляє DW.

"Найпривабливішим Ложкіну здався німецький ринок нерухомості, популярний сьогодні у інвесторів з усього світу на фоні свого стійкого зростання, рекордно дешевих кредитів і солідних показників потужної економіки Європи", - вказує видання.

"У липні 2017 року Ensitar Limited Ложкіна стала, як свідчать документи, наявні в розпорядженні DW, власницею 49-відсоткової частки в статутному капіталі нової компанії Liwon Hilden GmbH", - пише видання.

51% компанії належить німецькому девелоперу Liwon Real Estate GmbH.

Ця компанія створює проекти з будівництва комерційної та житлової нерухомості по всій Німеччині, купує під них земельні ділянки і отримує дозволи місцевих органів влади на будівництво.

Реалізацію проектів фінансують інвестори, які стають партнерами в спільних компаніях.

У Хільдені, місті поблизу Дюссельдорфа, Liwon Real Estate GmbH разом з українськими VIP-інвесторами до кінця 2019 року планують побудувати житловий комплекс на понад 100 квартир з магазинами і підземним паркінгом.

Комплекс з'явиться на місці старого торгового центру в центрі міста, який незабаром буде знесений.

Яку суму планують вкласти в проект інвестори - комерційна таємниця. У той же час, виходячи з середніх показників вартості квадратного метра житла в центрі Хільдена, продаж квартир після завершення будівництва може принести інвесторам десятки мільйонів євро, відзначає видання.

"Про інвестиції в Німеччині обізнане вузьке коло осіб. Довіреними особами від імені колишнього глави канцелярії президента України в Liwon Hilden GmbH, згідно з довіреністю, копія якого є в розпорядженні DW, є Андрій Пивоварський і дочка народного депутата від БПП Григорія Шверка Марія. Шверк-старший - "права рука" Бориса Ложкіна в бізнесі, багаторічний віце-президент медіа-холдингу UMH, який 2013 року був проданий Сергію Курченкові", - зазначає видання.

Компанія Liwon Real Estate GmbH - "старший" партнер Ложкіна в німецькому проекті - відмовилася повідомити, хто виступає інвестором і за які кошти фінансується проект.

"Це - конфіденційна інформація", - відповіла представниця компанії на запит DW.

Виконавчий директор Liwon Hilden GmbH Пивоварський, згідно з німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей, повинен був внести бенефіціарів компанії в створений в минулому році реєстр прозорості.

Однак, як свідчить отримана виписка з реєстру, екс-міністр і колишній глава Адміністрації президента не зробили цього.

"Таким чином, інвестор Ложкін не забезпечив прозорість бізнесу в Німеччині - так само як і його багаторічний партнер Петро Порошенко. Непрозорість може на самому старті німецького бізнесу обернутися для компанії Ложкіна і Пивоварського багатотисячним штрафом", - сказано в статті.

Нагадаємо, 7 лютого повідомлялося, що екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна виключили зі складу Національної інвестиційної ради, де він обіймав посаду секретаря.

Як відомо, в червні 2017 року стало відомо, що Ложкін і Пивоварський створили інвестиційну компанію.