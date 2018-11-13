Опалення для киян не подорожчає до січня

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на теплову енергію для населення до кінця цього року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У зв'язку з підвищенням ціни на природний газ "Київтеплоенерго" ініціювало громадське обговорення щодо коригування діючих тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ на грудень 2018 року. Проект стосувався тарифів на виробництво теплової енергії для категорії "населення" та "релігійні організації". Однак, враховуючи тривалу процедуру розгляду проекту тарифів в НКРЕКП, 30 календарних днів, "Київтеплоенерго" прийняло рішення, що до кінця 2018 року тарифи змінюватися не будуть", - сказано в повідомленні.

У той же час відзначається, що після підвищення ціни на газ, 90% тарифу на виробництво теплової енергії становить паливо (природний газ).

Тому, коли ціна на газ змінюється - пропорційно до неї коригується і вартість виробництва теплової енергії.

Як повідомлялося, раніше комунальне підприємство "Київтеплоенерго" опублікувало проект рішення про підвищення тарифу на виробництво на своїх ТЕЦ теплової енергії для потреб населення з 1 грудня 2018 року на 32%, до 1038,8 гривні за 1 Гкал.

Також пропонується збільшити тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для потреб релігійних організацій до 1302,87 гривні за 1 Гкал з 478,56 гривні за 1 Гкал.

Наразі в Києві діють тарифи на опалення без урахування нової ціни на газ. Дані тарифи будуть незмінні, поки Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, не прийме рішення про їх перегляд з урахуванням підвищеної з 1 листопада цього року ціни на газ.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Економічна правда