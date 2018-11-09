Тарифи на тепло у Києві можуть зрости на третину

КП "Київтеплоенерго" пропонує з 1 грудня підвищити тарифи на виробництво теплової енергії на ТЕЦ на 32% для населення - до 1038 грн/гкал і у 2,7 раза для релігійних організацій - до 1302 грн/гкал.

Про це йдеться у відповідному проекті документа, передає "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, КП пропонує скоригувати тарифи на виробництво теплоенергії відповідно до перегляду формули розрахунку ціни для продажу газу за спеціальними зобов'язаннями (PSO).

"Коригування тарифів ТЕЦ на виробництво в тепловій енергії для категорій споживачів "населення" та "релігійні організації" обумовлене встановленням із 1 листопада 2018 року ціни природного газу для всіх категорій споживачів відповідно до постанови Кабміну від 19 жовтня 2018 року №867", - йдеться в повідомленні.

Нині тариф для населення становить 785 грн/гкал, для релігійних організацій - 478 грн/гкал.

Пропозиції та зауваження до проекту КП приймає до 12 листопада.

Крім того, на сайті "Київтеплоенерго" оприлюднено проект тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на ТЕЦ на 2019 рік, згідно з яким тариф на відпуск електроенергії пропонується знизити на 23,5% - із 183 грн/кВт-год до 159,80 грн/кВт-год.



Водночас тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для населення пропонується підвищити на 40% (на 317,11 грн) - до 1103 грн/гкал, релігійних організацій - у 2,4 раза (на 690,44 грн) - до 1171 грн/гкал, а також знизити для бюджетних установ на 14% (на 165,95 грн) - до 1021 грн/гкал та інших споживачів на 14% (на 168,53 грн) - до 1018 грн/гкал.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна