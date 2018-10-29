За 4 дні з аеропортів України відкриють 22 нові рейси

За період з 28 жовтня до 31 жовтня з українських аеропортів почнуть виконувати 22 нові рейси.

Про це повідомляє Lowcostavia.

Найбільшу частку становитимуть рейси лоукостера Ryanair, який повноцінно заходить в Україну і з листопада буде виконувати 17 рейсів в Україну (12 в Київ і 5 у Львів).

Нагадаємо, польоти в Україну Ryanair розпочав 3 вересня на напрямку Київ – Берлін. Перший рейс у Львів ірландський лоукостер виконає 30 жовтня.

Лоукостер Wizz Air 28, 29 та 30 жовтня відкриє загалом 6 нових рейсів з Києва, Львова та Харкова.

Також, румунська авіакомпанія Tarom відкриє рейс Одеса – Бухарест. Початок польотів був запланований на 1 вересня, але згодом дату старту перенесли на 31 жовтня.

Крім того, з 1 листопада авіакомпанія Atlasglobal почне виконувати рейси Одеса - Стамбул з періодичністю 4 рази на тиждень.

З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів