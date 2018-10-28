OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про ціни на газ, співпрацю з МВФ та Ryanair.

Про ціни на газ. Кабінет міністрів опублікував на своєму порталі постанову, згідно з якою ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи.

Про доставку пенсій. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв не допустити припинення Укрпоштою доставки пенсій і запропонував менеджменту піти у відставку в разі незгоди з його позицією.

Про угоду з МВФ. Угода між Міжнародним валютним фондом і Україною про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA) на 3,9 млрд доларів сприятиме зміцненню бюджету і продовженню програми реформ.

Про субсидії. Кабінет міністрів заклав в проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд гривень, як обсяг субсидій для населення.

Про страйк шахтарів. Гірники шахти імені Капустіна державного підприємства "Лисичанськвугілля" (Луганська область) продовжують страйкувати під землею.

Про Ryanair. У неділю лоукостер Ryanair почне виконувати перельоти з аеропорту "Бориспіль" відразу в 6 європейських міст, розташованих в 5 країнах - Вільнюс, Варшаву, Бидгощ, Барселону, Братиславу і Лондон.

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