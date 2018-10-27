Угода з МВФ допоможе Україні зміцнити бюджет – Волкер

Угода між Міжнародним валютним фондом і Україною про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA) на 3,9 млрд доларів сприятиме зміцненню бюджету і продовженню програми реформ.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Ця угода в довгострокових інтересах України – як економічних, так і зміцнення бюджету, реформ. Співпраця може мати дуже позитивні результати в довгостроковій перспективі", – сказав Волкер.

За його словами, Україна отримає відчутну фінансову підтримку.

"Це дасть змогу уряду продовжувати провадити свою діяльність: надавати послуги, демонструвати на глобальному ринку сильну і стабільну позицію. З точки зору макрофінансових і бюджетних вигод для українського уряду досягнення домовленості з МВФ дуже важливе", – наголосив дипломат.

Волкер додав, що негативні результати відсутності угоди з МВФ Україна почала б відчувати вже в січні-лютому 2019 року.

"Це була б катастрофа для України в макрофінансовому плані, якби Угоди не було", – резюмував спецпредставник США.

Як повідомлялося, уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року, що спливала в березні 2019 року.

Угода підлягає затвердженню менеджментом фонду і схваленню його радою директорів.

Засідання ради очікується наприкінці року після ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і збільшення тарифів на газ і опалення для домогосподарств, що відображає ринкові тенденції зі збереженням підтримки малозабезпечених споживачів.

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