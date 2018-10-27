В проект бюджету заклали 55 мільярдів на субсидії

Кабінет міністрів заклав в проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд гривень, як обсяг субсидій для населення.

Про це в ефірі одного з каналів сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба уряду.

Він зауважив, що цього року кількість домогосподарств, які отримують субсидію, становила 6,9 млн.

"Наступного року цей показник залишиться, за прогнозами, в таких же межах. І вимушене підвищення ціни на газ, а отже тепло і воду, не позначиться на величині оплати за комунальні послуги для тих, хто має субсидію", - йдеться у повідомленні.

Він також заявив, що всім соціальним службам дано доручення – максимально виважено і уважно вирішувати проблеми людей.

""І навіть ті сім’ї, які не відповідають критеріям надання субсидій, але опинилися у скрутній ситуації, можуть звернутися до спеціальних комісій при органах соціального захисту", - повідомляє прес-служба.

"Є різні обставини, і їх потрібно враховувати. Основний критерій – доходи людей. Якщо вони невисокі – люди отримують підтримку", - зазначив Гройсман.