В проект бюджету заклали 55 мільярдів на субсидії
Кабінет міністрів заклав в проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд гривень, як обсяг субсидій для населення.
Про це в ефірі одного з каналів сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба уряду.
Він зауважив, що цього року кількість домогосподарств, які отримують субсидію, становила 6,9 млн.
"Наступного року цей показник залишиться, за прогнозами, в таких же межах. І вимушене підвищення ціни на газ, а отже тепло і воду, не позначиться на величині оплати за комунальні послуги для тих, хто має субсидію", - йдеться у повідомленні.
Він також заявив, що всім соціальним службам дано доручення – максимально виважено і уважно вирішувати проблеми людей.
""І навіть ті сім’ї, які не відповідають критеріям надання субсидій, але опинилися у скрутній ситуації, можуть звернутися до спеціальних комісій при органах соціального захисту", - повідомляє прес-служба.
"Є різні обставини, і їх потрібно враховувати. Основний критерій – доходи людей. Якщо вони невисокі – люди отримують підтримку", - зазначив Гройсман.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів опублікував на своєму порталі постанову, згідно з якою ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи.
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