Регуляторна служба не погодила постанову, якою підвищили ціни на газ

Державна регуляторна служба не погодила проект постанови, згідно з яким ціни на газ для населення повинні зрости у три етапи.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Служби.

Вказаний проект постанови Регуляторна служба отримала 18 жовтня, а вже наступного дня він був ухвалений на засіданні Кабінету міністрів.

Як наголошується, проект з такою ж назвою вже розглядався службою та був погоджений 10 жовтня. Втім, за результатами повторного розгляду виявилося, що запропонований проект відрізняється від погодженого напередодні.

"В поданих на погодження документах відсутній аналіз регуляторного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики", - йдеться у документі.

Крім того, зазначається, що вказана редакція документу не відповідає досягнутим раніше збалансованим домовленостям між учасниками ринку природного газу.

Підсумовуючи, у службі заявили, що розробники постанови не дотрималися принципів державної регуляторної політики, визначених законом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував вказану постанову на своєму порталі в суботу.

Документ вже публікувався на Урядовому порталі в четвер, але згодом був звідти видалений.

Згідно з документом, у період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення становитиме 6235,5 гривні без ПДВ, витрат на транспортування та надбавки облгазів.

Разом з ПДВ, витратами на транспортування та надбавками облгазів ціна на газ для потреб населення становитиме 8550 грн за 1 тис куб м, про що було оголошено урядом раніше.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення, згідно з розрахунками ЕП, повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з документом.

Економічна правда