OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про що всі говорили на вихідних?

Про облігації. Україна позичила на зовнішньому ринку 725 мільйонів доларів.

Про мита. Україна оскаржила рішення СОТ про мита на добрива.

Про приватизацію. В результаті наступної хвилі приватизації новими власниками українських компаній повинні стати інвестори, готові вкладати гроші в їх розвиток. Так думають в ЄБРР.

Про Ryanair. Компанія збирається істотно обмежити безкоштовне провезення ручної поклажі.

Про Apple і Tesla. Виявляється вони конкуренти. З кінця 2017 року з Tesla Ілона Маска в Apple перейшли не менше 46 співробітників.