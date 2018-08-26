OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Неділя, 26 серпня 2018, 18:20
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Про що всі говорили на вихідних?
Про облігації. Україна позичила на зовнішньому ринку 725 мільйонів доларів.
Про мита. Україна оскаржила рішення СОТ про мита на добрива.
Про приватизацію. В результаті наступної хвилі приватизації новими власниками українських компаній повинні стати інвестори, готові вкладати гроші в їх розвиток. Так думають в ЄБРР.
Про Ryanair. Компанія збирається істотно обмежити безкоштовне провезення ручної поклажі.
Про Apple і Tesla. Виявляється вони конкуренти. З кінця 2017 року з Tesla Ілона Маска в Apple перейшли не менше 46 співробітників.